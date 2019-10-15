Romanya-Norveç maç sonucu: 1-1

EURO 2020 Elemeleri F Grubu'nda Romanya sahasında Norveç'i ağırladı. Mücadele 1-1'lik sonuçla sona erdi.

Maçın ilk yarısı oldukça dengeli bir oyuna sahne oldu ve ekipler golsüz eşitlikle soyunma oda,larının yolunu tuttu. 2. yarıda iki takım da sahaya daha istekli şekilde çıktı.

52. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremeyen isim Romanya'da Puscas oldu. Ancak kaçan golün ardından ataklarını sıklaştıran Romanya 62'de Mitrita'nın golü ile 1-0 öne geçti.

Trabzonspor'da forma giyen Sörloth, 46. dakikada oyuna girip skoru 90+2'de belirleyen oyuncu oldu ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonuçla her iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.

Galatasaraylı Florin Andone ise son 27 dakikada forma şansı bulabildi.