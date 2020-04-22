Romanya Futbol Federasyonu, Romanya 1. Ligi'nin durumu için 14 kulübün yetkilileriyle bir video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda öncelik ligin Romanya'da bitirilmesi olarak belirlense de kalan maçların Antalya'da oynanmasına yönelik görüş de tartışıldı.

15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal olan Romanya'da antrenmanlara ve maçlara devam edilememesi durumunda Antalya'da oynama fikri, birçok takım yetkilisi tarafından da kabul edildi.

Play-Off ve Play-Out etaplarına geçilen Romanya'da bu maçların Türkiye'de oynanması belli nedenlerden dolayı makul bulundu.

Antalya'nın corona virüs salgını çerçevesinde güvenli kabul edilebilecek bir alan olduğu aktarılan toplantıda süreçte de takımların orada makul fiyatlara konaklayabilecekleri aktarıldı.