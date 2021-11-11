Romanya - İzlanda maçının öne çıkan rakamları

9. hafta mücadelesinde, 13 puan 3 averaj ile 2. sırada yer alan Romanya, 8 puan -4 averaj ile 5. sırada yer alan İzlanda ile kozlarını paylaşacak.

Daha önce 4 maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Romanya’nın galibiyetlerde 3-1 üstünlüğü bulunuyor. Romanya takımının 11 golüne Kolombiya 2 golle cevap verdi.

Oran analizi

Romanya için toplam gol 0-1 oranı 2.9 olduğunda toplam 4 maçın %75 kısmında 0-1 gol olmazken, İzlanda takımına beraberliğe 3.6 oran verildiği toplam 3 maçta beraberlik çıkmadı.

Romanya için; (Bu maçtan önceki)

Beraberlik 3.60 2/5 %40

İlk Yarı Beraberlik 2.00 2/3 %66

İlk Yarı Mağlubiyet 5.25 0/1 %0

2.5 Üst 1.86 1/1 %100

Toplam Gol 0 - 1 2.90 1/4 %25

Toplam Gol 6+ 12.00 1/11 %9





İzlanda için; (Bu maçtan önceki)

Galibiyet 5.25 0/2 %0

Beraberlik 3.60 0/3 %0

İlk Yarı Galibiyet 5.25 2/8 %25

İlk Yarı Beraberlik 2.00 2/6 %33

3.5 Üst 2.85 0/1 %0

Karşılıklı Gol Var 1.97 0/1 %0

Toplam Gol 0 - 1 2.90 0/1 %0

Toplam Gol 4 - 5 3.70 0/1 %0

Toplam Gol 6+ 12.00 0/11 %0

Beklenti

Victor Palsson ve Johann Gudmundsson’un kadroda olmauışları izlanda adına büyük kayıp. Romanya, İzlanda karşısında ters fikstürde 2-0 galip gelmişti. Bu akşamki maçta aynı başarıyı tekrarlaması bekleniyor.