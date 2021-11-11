Romanya - İzlanda maçının öne çıkan rakamları
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu maçında Romanya sahasında İzlanda ile karşılaşacak. Ghencea Stad’ında oynanacak maçı Sergey Karasev yönetecek. TSİ 22:45’de S Sport'tan naklen yayınlanacak. Maçın detayları haberimizde.
9. hafta mücadelesinde, 13 puan 3 averaj ile 2. sırada yer alan Romanya, 8 puan -4 averaj ile 5. sırada yer alan İzlanda ile kozlarını paylaşacak.
Daha önce 4 maçta karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde Romanya’nın galibiyetlerde 3-1 üstünlüğü bulunuyor. Romanya takımının 11 golüne Kolombiya 2 golle cevap verdi.
Oran analizi
Romanya için toplam gol 0-1 oranı 2.9 olduğunda toplam 4 maçın %75 kısmında 0-1 gol olmazken, İzlanda takımına beraberliğe 3.6 oran verildiği toplam 3 maçta beraberlik çıkmadı.
Romanya için; (Bu maçtan önceki)
Beraberlik 3.60 2/5 %40
İlk Yarı Beraberlik 2.00 2/3 %66
İlk Yarı Mağlubiyet 5.25 0/1 %0
2.5 Üst 1.86 1/1 %100
Toplam Gol 0 - 1 2.90 1/4 %25
Toplam Gol 6+ 12.00 1/11 %9
İzlanda için; (Bu maçtan önceki)
Galibiyet 5.25 0/2 %0
Beraberlik 3.60 0/3 %0
İlk Yarı Galibiyet 5.25 2/8 %25
İlk Yarı Beraberlik 2.00 2/6 %33
3.5 Üst 2.85 0/1 %0
Karşılıklı Gol Var 1.97 0/1 %0
Toplam Gol 0 - 1 2.90 0/1 %0
Toplam Gol 4 - 5 3.70 0/1 %0
Toplam Gol 6+ 12.00 0/11 %0
Beklenti
Victor Palsson ve Johann Gudmundsson’un kadroda olmauışları izlanda adına büyük kayıp. Romanya, İzlanda karşısında ters fikstürde 2-0 galip gelmişti. Bu akşamki maçta aynı başarıyı tekrarlaması bekleniyor.