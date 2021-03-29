Romanya - Almanya maç sonucu: 0-1

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J grubu 2. maçında Almanya, deplasmanda Romanya ile karşı karşıya geldi. Arena Nationala'da oynanan karşılaşma öncesinde oynanan ilk maçlarda Almanya, sahasında İzlanda'yı 3-0 mağlup ederek gruba 3 puan alarak başlamıştı.

Romanya ise yine sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etmiş ve evinde 3 puanı 3 golle almıştı.

Panzerler, dakikalar 16'yı gösterdiğinde Kai Havertz'in asisti Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu skor aynı zamanda maçın ilk yarısının sonucu oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Almanya daha üstün oynayan taraftı. Ancak maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Almanya, Romanya deplasmanında 3 puanı tek golle alarak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.