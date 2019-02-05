Roma Kulübü'nün eski bir hipodrom alanında inşa etmeyi amaçladığı 52.500 kapasiteli stat projesi, 2017 yılında Roma Belediyesi tarafından önce projede yer alan 3 adet gökdelenin çıkarılması şartıyla kabul edilmiş, ancak sonrasında inşaatın müteahhidinin tutuklanmasının ardından iptal edilmişti.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi, Torino Teknik Üniversitesi'nden gelen olumlu raporun ardından stat projesinin önünde engel kalmadığını duyururken kulübün bu yıl içinde inşaata başlayabileceğini sözlerine ekledi. (Bein Sports)



