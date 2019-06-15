Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'dan İtalya'nın köklü kulübü Roma'ya transfer olan Tuğberk Tanrıvermiş, ilk sezonunda U-15 takımını şampiyonluğa taşıyarak çok büyük bir başarı hikayesinin altına imzasını attı. Kulübün eski sportif direktör Monchi tarafından Roma'nın U-15 takımının başına getirilen Tanrıvermiş, başkent ekibine geldiği ilk günden itibaren özenli ve titiz çalışmaları ile kısa sürede kulüp içinde çok sevilen bir isme dönüştü.

Cengiz Ünder ile Roma'da birlikte çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Tanrıvermiş, elde edilen tarihi zaferin ardından "Şampiyonluğu sezon boyunca yaptığımız titiz ve özenli çalışmanın sonucunda kazandık. Bunu takım olarak başardık ve şu anda çok mutluyum. Gerçekten tarif edilemez bir duygu yaşıyorum. Bunu İtalya'da başarmak ise çok daha güzel. Sezon boyunca güçlü takımlarla mücadele ettik ama inandık ve başardık. Bütün oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Tanrıvermiş'in güdümünde normal sezonu 2. bitiren Roma U-15 takımı, play-off maçlarında ise finalde Milan'ı 2-0 yenerek mutlu sona ulaşan taraf oldu. Roma'da forma giyen milli yıldızımız Cengiz de Tanrıvermiş'in in bu başarısını resmi Twitter hesabından paylaştığı “Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak U-15 takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. 1 yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim. Artık Roma’daki en başarılı Türk sensin ağabey, tebrikler!” mesajıyla kutladı.

Ligde mutlu sona ulaşan Roma'nın gençleri, bugün TSİ 18.30'da Cesena'da oynanacak Süper Kupa finalinde Serie C'yi zirvede bitiren Piacenza ile kozlarını paylaşacak.

Dündar KEŞAPLI - Roma