Eljif'in Napoli’ye transferinden gelen 16 milyon euro sayesinde Fenerbahçe uzun zamandır görüştüğü Kolarov transferini de bitirme aşamasına geldi. Sırp yıldızla 3 milyon euro maaştan 2+1 yıllık anlaşma tamam. Roma, oyuncuyu satmayı kabul etti ama 6 milyon euro istedi! Fenerbahçe 4 milyon euro civarında bir rakama bu transferi bitirmek istiyor. Roma Sportif Direktörü Petrachi, yaptığı son açıklamada, “Gitmek isteyenlere kolaylık sağlayacağız” diyerek Sarı- Lacivertliler’i heyecanlandırdı.

EN İYİ TEKLİF F.BAHÇE’NİN

Roma’ya yakın internet sitelerinde yer alan haberlere göre; Kolarov ile Inter ve Juventus da ilgileniyor. Haberlerde ise tecrübeli oyuncu için en iyi teklifi veren kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi. F.Bahçe, Kolarov’a 3.5 milyon euro yıllık ücret verecek.

Kaynak: Akşam