İtalya Serie A'da Jose Mourinho yönetimindeki Roma, inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Şu anda ligde 7. sırada olan Jose Mourinho'nun ekibi, son 9 lig maçında sadece 3 galibiyet alabildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre mevcut durumda dahi Mourinho'nun görevinden endişe etmesini gerektirecek bir şey yok. Çünkü sınırsız yetki verilen Portekizli teknik adam ile yola devam edileceği belirtiliyor.

İtalyan ekibi ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Mourinho'nun taraftarlardan da büyük destek aldığı ve iyi neticelerin önümüzdeki yıldan itibaren alınacağına yönelik inancın yükseldiği ifade ediliyor.