Galatasaray 'ın da transfer hedefinde yer alan Andrea Belotti'nin transferini sonlandırmaya çalışan ancak önce oyuncu satması gereken Roma harekete geçti.

Calciomercato'da yer alan habere göre Cremonese, Roma'da geçen sezon ilk maçına çıkan 19 yaşındaki genç futbolcu Afena-Gyan için 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

Belotti detayı

Roma ise Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak için futbolcu satması gerektiğinden bu teklife olumlu yaklaştı. Ganalı futbolcu ile Cremonese'nin yanı sıra Sassuolo ve Salernitana da ilgilenirken transferin sonuçlanmasının ardından Roma, Belotti ile sözleşme imzalamayı planlıyor.

Roma'yı bekliyor

Torino işle sözleşmesinin sona ermesinden bu yana yaklaşık 6 hafta geçmesine rağmen henüz geleceği belirsizliğini koruyan Belotti, Roma'ya sıcak bakıyor. Ancak golcü futbolcu geleceği ile ilgili kararını vermek için daha fazla beklemek istemiyor. Bu nedenle Roma, Cremonese'den gelen teklifi kabul ederse transfer işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek durumunda kalacak.

Galatasaray'ın hedefindeydi

Kadrosunu golcü transferi ile güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın da Belotti ile yakından ilgilendiği haberleri gündemde yer alırken, İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Belotti için sezon başına 4,5 milyon euro ve imza parası teklif ettiğini duyurmuş ve golcü futbolcunun Roma'dan haber beklediğini aktarmıştı.

2015 yılından bu yana Torino forması giyen 28 yaşındaki Belotti, geçtiğimiz sezon 23 maçta, 8 gol ve 1 asistlik performansa imza atmıştı.



