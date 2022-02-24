Roman Yaremchuk’tan ülkesi Ukrayna’ya destek

Roman Yaremchuk Ajax karşısındaki gol sevinciyle ülkesi Ukrayna’ya desteğini gösterdi.

Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Ajax ile karşı karşıya gelen Benfica’da 62. dakikada oyuna dahil olan Ukraynalı oyuncu Roman Yaremchuk, 72. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetti. Gol sonrası formasını çıkaran Yaremchuk’un üstünde Ukrayna devlet arması olarak bilenen üç dişli mızrak sembolü bulunan tişörtü görüldü. Gol sonrası formasını çıkartması sebebiyle Yaremchuk sarı kart gördü.

Manchester City’nin Ukraynalı oyuncusu Oleksandr Zinchenko da Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla Yaremchuk’a destek verdi.







