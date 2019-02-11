Roman Neustadter: Fiziksel olarak güçlü bir takım göreceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Zenit maçına ilişkin yaptığı açıklamada, “İyi bir takımla oynayacağız. Fiziksel olarak güçlü bir takım göreceğiz” dedi.

11 Şubat 2019, Pazartesi 18:38
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Roman Neustadter: Fiziksel olarak güçlü bir takım göreceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Neustadter, Zenit maçının önemine değinerek, "Rakibimiz iyi bir takım. Fiziksel olarak güçlü bir takım göreceğiz. Bireysel anlamda iyi bir takım. Milli takımda beraber oynadığım arkadaşlarım var. Yüksek kaliteli bir takımla oynayacağız ama kendi sahamızda oynayacağız. Bizim ligimizin ikinci yarısı başladı ama Zenit daha bir maç bile oynamadı. Onların nasıl oynayacağını biliyoruz. Rakiple ilgili net bir görüntü olacak kafamızda. Uzun boylu forvetleri var, Dzyuba. Onlar baskı altındayken uzun top oynarlar, bence düşünceleri bu olacak. İkinci topları alabilmek bizim için önemli olacak" dedi.

"RİTMİMİZİ YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ"

Zenit'in daha maçlarına başlamamasının kendileri için avantaj olduğunu ifade eden Neustadter, "Biz ritmimizi yakalamış durumdayız. Hazırlıkların sonuna geldiğinde durumunuzu bilemezsiniz, resmi maçlarla hazırlık maçları farklıdır. Bizim için en büyük avantajın bu olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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