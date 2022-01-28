Galatasaray , Muslera'nın sakatlığı sonrası İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'ten yeterli verimi alamayınca gözünü kaleci transferine çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u geri getirmek istese de başarılı olamadı. Rotasını Almanya'ya çeviren Galatasaray'ın hedefinde tecrübeli kaleci Roman Bürki bulunuyor.

Roman Bürki kimdir, kaç yaşında? Roman Bürki nereli ve hangi takımlarda oynadı?

14 Kasım 1990 doğumlu Roman Bürki, İsviçre vatandaşı. Futbola Young Boys altyapısında başlayan deneyimli eldiven, 2011-2014 yılları arasında Grasshoppers forması ile çıkış gösterdikten sonra Freiburg'a transfer oldu ve 2014/15 sezonunu Bundesliga'da geçirdi. Freiburg'daki başarılı performansı sonrası İsviçre Milli Takımı'na da seçilen Bürki, devlerin ilgi odağı oldu.

İsviçreli file bekçisi, 2015 yılında Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 7 yıldır Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki, geçen sezona kadar ilk 11'in değişilmez ismiydi. Geçen sezonun 2. yarısında formasını kaptıran Bürki, Dortmund'un bu sezon başında Gregor Kobel'i 15 milyon Euro'ya transfer etmesinin ardından ise gözden düştü.

Borussia Dortmund ile 3, Grasshoppers ile 1 kupa kazanan tecrübeli file bekçisi, İsviçre Milli Takımı formasını 2014-2018 yılları arasında 9 kez giydi.