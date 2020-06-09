Chelsea’nin Rus milyarder sahibi Roman Abramovich’in, sanat için adeta bir servet ödediği iddia edildi.

Müzayede şirketi Sotheby tarafından yapılan ve 50 milyon Dolar teklifle başlayan açık artırmaya katılan Abramovich’in, Norveçli ünlü ressam Edvard Munch’ın ‘Çığlık’ isimli tablosunu 120 milyon Dolar’a satın aldığı bildirildi.

Munch’un Çığlık’ tablosu ne anlama geliyor?

Edvard Munch’un insanın varoluşsal ızdıraplarını anlatan ‘Çığlık’ adlı tablosu, sanat tarihinin ikinci en ünlü eseri. Alastair Sooke bunun nedenini anlatıyor.

Sarı, turuncu, kırmızıya bürünmüş gökyüzünün altında, köprünün ortasında durmuş, hem kadına hem erkeğe benzeyen bir insan figürü. İki elini kafatasına benzeyen kafasının iki yanına kaldırmış bir vaziyette duruyor.

Gözleri faltaşı gibi açılmış, kan donduran bir çığlık patlatıyor. Arkadaki iki kişinin sakinliği, uzakta görünen gemi normallik işareti taşısa da diğer her şeyde korku havası hakim.

Bu, Norveçli ressam Edvard Munch’un ‘Çığlık’ adlı tablosu; Leonardo da Vinci’nin Mona Lisa’sının ardından sanat tarihinin ikinci en ünlü eseri.

Daha doğrusu Munch’un yaptığı dört Çığlık tablosundan biri. 1893’te yaptığı yağlı boya ilk versiyonu, Oslo’daki Ulusal Galeri’de, aynı tarihteki pastel versiyonu ile 1910’daki diğer yağlı boya versiyonu aynı şehirde Munch Müzesi’nde sergileniyor.