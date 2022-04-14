Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu sonrası İngiltere ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan yaptırımlarla karşı karşıya kalan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e bir şok da Jersey Adası'ndan geldi. Jersey Adası, yaptırımlar konusunda İngiltere ve Avrupa Birliği'nin politikalarına katılım göstererek Rus oligarkın adadaki mal varlığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

12 Nisan 2022 Salı günü Jersey'de Roman Abramovich ile ticari bağlantıya sahip olmalarından şüphelenilen yerlere yönelik bir arama emri çıkarıldığı aktarıldı. Gerçekleştirilen operasyonda ise Roman Abramovich ile bağlantılı veya kendisine ait olduğu tespit edilen 7 milyar doları aşan değerdeki mal varlıklarının dondurulduğu kararı açıklandı.

Manş Adaları arasındaki en büyüğü olan Jersey; mali ve hukuki konularda İngiltere ile Avrupa Birliği'ne göre farklı yol izleme durumunda olsa da Abramovich konusunda yaptırımlara katılım kararı vermiş durumda.