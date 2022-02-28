Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun müdahalesi sürerken iki ülkenin temsilcileri, Belarus'un başkenti Minsk'te görüşmelere başladı. Bu görüşmelerde arabulucuk etme görevi ise Chelsea'nin sahibi Rus oligark Roman Abramovich'in oldu.

Geçtiğimiz günlerde sahibi olduğu Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına bırakan Abramovich'in Ukrayna'ya müdahalesi nedeniyle Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sesini yükseltmesi talep ediliyordu. Nitekim İngiltere'de Rus milyarderin ağır yaptırımlara maruz kalması yönünde çağrılar yapıldı. Fakat Abramovich, Putin ile arasında olduğu iddia edilen yakınlığı her zaman reddetmişti.

Jerusalem Post, Abramovich'in Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen görüşmelere arabuculuk ettiğini belirtti. Abramovich'in sözcüsünün, "Ukrayna tarafının barışçıl çözüm adına Roman Abramovich ile iletişime geçtiğini ve kendisinin de desteklediği bu barışçıl çözüme ulaşmak adına görüşmelerde bulunduğunu doğrulayabilirim. İki ülke arasındaki görüşmelere yardımcı olmaya çalışıyor" dediği aktarıldı.





Talep Alexander Rodnyansky'den

Abramovich'in aracılık adına sağladığı katılıma ilişkin teklifin Kiev doğumlu film yapımcısı Alexander Rodnyansky'den geldiği aktarıldı. Ukrayna tarafının barışçıl çözüm adına Rusya'dan kendilerine yardım etmek isteyen birini aradığı ve bu doğrultuda Alexander Rodnyansky'nin Yahudi topluluğu aracılığıyla yakınlığı bulunan Abramovich'e ulaştığı ifade edildi.

Roman Abramovich'in de o zamandan bu yana barışçıl bir çözüm önerisi için seferber olduğu, etkisi sınırlı olsa da kendisine yönelik talebe olumlu cevap vererek bunu kendine görev edindiği belirtilmekte.



