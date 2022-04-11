Roman Abramovich için Valencia iddiası

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalan Roman Abramovich, sahibi olduğu Chelsea'yi elinden çıkarmaya çalışırken yeni bir kulüp almasına ilişkin iddialar da artmış durumda. Rus oligarkın adı Göztepe ile anılırken son iddia da İspanyol ekibi Valencia'ya yönelik oldu.

Son dönemde maddi sıkıntılar yaşayan Valencia'da Singapurlu işadamı Peter Lim'in kulübü satmak istediği belirtiliyor. Kulübü satın almak isteyen isimlerden Miguel Zorio, Plaza Deportivo'ya yaptığı yazılı açıklamada Peter Lim'in Valencia için gelen iki teklifi sızdırdığını ve bunlardan birinin kendisine ait olduğunu diğerinin de Roman Abramovich'ten olduğunu belirtti.

Zorio ile Roman Abramovich'in Valencia adına rekabet ettikleri iddialarına rağmen Rus oligarka İngiltere'de uygulanan yaptırımların benzer şekilde Avrupa Birliği ülkelerinde de devreye girebileceği aktarılmakta.