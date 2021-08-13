İtalyan devi Roma'dan ayrılması beklenen Davide Santon için Antalyaspor'un devreye girdiği öğrenildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı habere göre kırmızı beyazlılar, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planları arasında yer almayan İtalyan sağ bek için teklif yapmaya hazırlanıyor. Akdeniz ekibinin Santon için 2024 yılına kadar geçerli olmak üzere sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi. 30 yaşındaki futbolcu transfer döneminin ilk zamanlarında bir başka Süper Lig ekibi Galatasaray 'ın da gündeminde yer almıştı.









Avrupa devlerinde forma giydi

Kariyerinde Inter, Newcastle United gibi takımların bulunduğu Davide Santon, 2018 yılından beri Roma'nın kadrosunda bulunuyor.