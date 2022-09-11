Galatasaray , transferin son gününde Mauro Icardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Milot Rashica ve Mathias Ross transferlerini açıklarken bir transferi de son anda gerçekleştiremedi.

Galatasaray, 2015'te Dursun Özbek'in 1. başkanlık döneminde daha önce Borussia Dortmund'tan transfer ettiği Alman oyuncu Kevin Grosskreutz'u Türkiye'ye getirmişti. Ancak lisansı yetişemeyince Alman futbolcu, devre arasına kadar Sarı-kırmızılı takımda sadece antrenmanlarda yer almıştı.

İtalya basını, Roma forması giyen Matias Vina'nın Galatasaray'a transferi kulüplerin bürokratik sorunları ve zamanlama nedeniyle olmadığını duyurdu.

MOURINHO ONAYLADI

24 yaşındaki Uruguaylı sol bek, Türkiye transfer döneminde geç saatlere kadar Galatasaray'a transfer olmaya çok yakındı. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki oyuncunun transferini çok hızlı bir şekilde bitirmek istedi. Serie A ekibi Roma, düzenli forma şansı bulmak için ayrılmak isteyen Matias Vina'ya izin verdi. Jose Mourinho, Vina'nın Galatasaray'a gitmesini onayladı.

VINA DEVRE ARASINDA GELEBİLİR!

İki takım ve oyuncu arasında transfer görüşmeleri henüz kapanmadı. Galatasaray ve Vina arasında görüşmeler Ocak ayında devam etmesi için iki taraf prensip anlaşmasına vardı.

13 MİLYON EURO'YA ROMA'YA GELDİ!

Bu sezon Roma'da henüz forma şansı bulamayan Matias Vina, geçen sezonun başında Palmeiras'tan 13 milyon euro karşılığında transfer oldu. 24 yaşındaki Uruguaylı sol bek, geçen sezon ise Başkent ekibinde çıktığı 37 maçta 2 asist kaydetti.

Matias Vina, düzenli olarak oynadığı Uruguay Milli Takımı'nda ise şu ana kadar 24 karşılaşmada oynadı.

KEVİN GROSSKREUTZ TRANSFERİ YETİŞMEMİŞTİ!

Dursun Özbek'in ilk dönem başkanlığında Galatasaray, Kevin Grosskreutz transferinde şok yaşamıştı.

Cimbom, 2015 yaz transfer döneminin son gününde, Dortmund forması giyen Alman oyuncu Grosskreutz'u 1.5 milyon karşılığında kadrosuna kattığı duyurdu. Oyuncu transfer döneminin son gününde Türkiye'ye geldi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzaladı. Transfer imzalarından sonra TFF'ye resmi belgelerini göndermek için hazırlık yapan Galatasaray, belgeleri yetiştiremedi.

RESMİ MAÇA ÇIKMADAN AYRILDI!

Kevin Grosskreutz ise lisansı çıkmadığı için Galatasaray formasını giyemedi ve sadece antrenmanlarda yer aldı. Galatasaray ile 2 hazırlık maçında görev alan Grosskreutz, daha sonra annesinin hastalığı gerekçe göstererek Almanya'ya tekrar geri döndü.

Can Tongo