İtalyan devi Roma'nın golcü futbolcusu Edin Dzeko, futbol kariyerine Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in Bosna Hersek basınına dayandırdığı habere göre 35 yaşındaki futbolcu ABD MLS Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy'ye transfer oluyor. Haberde yıldız ismin 2022 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesi nedeniyle kulüpten ayrılacağo belirtildi.

"Henüz resmi bir şey yok"

Dzeko'nun menajeri oyuncusunun transferiyle ilgili, "Basında Dzeko'nun Galaxy'ye transfer olacağı yönünde haberler bulunuyor. Ancak henüz resmi bir anlaşma olmadığı için herhangi bir ayrıntı açıklayamıyorum" ifadelerini kullandı.

37 maçta 17 gol katkı

2016 yılından beri Roma'nın formasını giyen Bosnalı futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı ekiple Serie A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 37 maça çıktı ve 13 gol, 4 asistlik performans sergiledi.