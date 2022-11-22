Yeni sezon öncesi özellikle de Premier Lig'den yaptığı transferlerle adından söz ettiren Beşiktaş , beklentilerin altında kaldı. Eleştirilerin hedefi haline gelen Valerien Ismael ile daha sonra yollar ayrıldı. Takımın başına Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş'ta gözler ara transfer döneminde yapılacak olan hamlelere çevrildi. Deneyimli hoca takıma takviye yapılması gerektiğinin sinyalini vermişti.





Resmi girişimlere başlanacak

Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda devre arasında birçok önemli yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanan Kara Kartal’da en büyük hedef, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin hücumcusu Hakim Ziyech olarak belirlenmişti. 29 yaşındaki futbolcunun kulübe menacerler aracılığıyla önerilmesi sonrası da bir çalışma başlatan idareciler, bu transfer için oyuncunun maaşı artı kiralama bedeli olarak toplamda 3 milyon Euro’luk bir bütçe belirlemişti. Teknik direktör Şenol Güneş’in de onayının alınması sonrasında Kara Kartal, bu transfer için resmi girişimlere bu hafta içerisinde başlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi, bu konudaki çalışmalarını sürdürürken kulübe bir destek de Romain Saiss’ten geldi. Devlerin takibinde!

Fas Milli Takımı’yla Dünya Kupası’nda

F Grubu’nda mücadele eden Saiss, vatandaşı Hakim Ziyech’e Beşiktaş’a gelmesi için pres yapmaya başladı. Yıldız isme, Siyah-Beyazlı taraftarları ve İstanbul’daki yaşantıyı anlatan Saiss, başarılı oyuncuyu Kara Kartal’a davet etti. İtalya’dan Milan başta olmak üzere birçok takımın takibinde olan deneyimli ismin ise geleceğiyle ilgili olarak kararını vermek için süre istediği bildirildi.

Orhan Yıldırım



