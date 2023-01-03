Siyah-beyazlı ekipte, uzun süredir ayrı kaldığı yıldız futbolcusundan sevindiren haber geldi.

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Beşiktaş , Süper Lig ’de cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda yaptığı antrenmanla başladı. Basına kapalı idmanın yaklaşık 1 saat sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ikinci antrenmanın ise öğlen saatlerinde yapıldı. Son idmanda da taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Montero'ya destek mesaj

Geçtiğimiz ay ikinci kez baba olan Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero'nun 3 Aralık 2022'de dünyaya gelen bebeği Fabio, yaşadığı rahatsızlık sebebiyle küvöze alındı. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Senin ve ailenin yanındayız, dualarımız Fabio bebek ile birlikte" mesajı paylaşıldı. Biz de Fanatik Gazetesi olarak Montero'nun bebeğine acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz.





Ghezzal için Mart ihtimali

Ayak parmağındaki kapsülde patlak olan ve bu sebepten bir süredir formasından uzak kalan Rachid Ghezzal'ın tedavisi devam ediyor. Tüm Beşiktaşlılar'ın bir an önce sahalara dönmesini umut ettiği Ghezzal'ın, mart ayı başında sahalara döneceği konuşuluyor. 30 yaşındaki yıldız bu sezon ligde sadece 5 maçta oynadı ve 2 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Romain Saiss'ten müjdeli haber geldi

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda adalesinden sakatlık yaşayan ve yarı finale kadar sakat sakat Fas forması giyen Romain Saiss'in tedavisine, turnuvanın hemen ardından başlanmıştı. Kaptanlığını yaptığı ülkesiyle dördüncülük yaşayarak büyük bir başarıya imzasını atan Saiss, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzaktı.





Sağlık ekibinin yoğun bir tedavi sürecine soktuğu tecrübeli stoperden dün müjdeli haber geldi. Siyah-Beyazlılar'ın savunmasındaki en kilit isimlerin başında gelen Saiss, Beşiktaş'ın önce salonda daha sonra da sahada yaptığı iki idmanda da takımla birlikte yer aldı.

Faslı stoper, önce salonda daha sonra da saha çalışmasında takımla birlikte yer aldı.

Son durumuna bakılacak...

Tecrübeli stoperin geri dönüşü, kulübün sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan fotoğraflar ve 'O geri döndü' mesajıyla paylaşıldı. 32 yaşındaki futbolcunun bundan sonraki süreçte idmanlardaki durumuna bakılacağı ve hafta sonunda Kasımpaşa ile oynanacak mücadeleye yetişme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in, Faslı oyuncunun dönüşüyle ilgili risk almak istemediği ancak hazır hale gelmesi halinde ise onu direkt ilk 11'e koymayı planladığı konuşuluyor.

Orhan Yıldırım



