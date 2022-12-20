Beşiktaş , Arjantin’in şampiyon olduğu Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nı hem temsil hem de performans açısından başarıyla kapattı.

Kanada’da Atiba Hutchinson 4 maçta, Kamerun’da Kevin Nkoudou 2 karşılaşmada forma giyerken, Hollandalı Wout Weghorst şampiyon olan Arjantin’i çeyrek finalde elenmenin eşiğine getirdi. Romain Saiss ise yarı finale kadar çıkarak bu aşamaya gelen ilk Afrika ülkesi Fas’ın önemli bir parçası oldu.









57 top uzaklaştırdı!

Kartal’ın sezon başında bonservis ödemeden transfer ettiği Saiss, 57 top uzaklaştırma başarısı göstererek bu alanda Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı stoper, turnuva boyunca ayrıca 5 top kaparken, takımının başarısında büyük rol oynadı. Performansıyla kupaya damga vuran Saiss’in Dünya Kupası için hazırlanacak belgeselde de yer alacağı ifade edildi.









Çeyrek finalde Arjantin karşısında 78. dakikada oyuna giren Weghorst, 83’te ve uzatmalarda attığı şık gollerle tarihi bir performans sergiledi. Deneyimli forvet, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde oyuna sonradan girdiği maçta iki gol atan ilk Hollandalı oyuncu oldu. Hollanda, Weghorst’un golleriyle penaltılara taşıdığı maçta Arjantin’e yenilirken, Dünya Kupası’na çeyrek finalde veda etmişti.

Lequipe en iyi kadroya seçti

Fransız spor gazetesi Lequipe, Romain Saiss’i Dünya Kupası’nın en iyileri arasında gösterdi. Saiss’in yanı sıra Fas Milli Takımı’ndan Achraf Hakimi ile Sofyan Amrabat’a da dünyaca ünlü gazetenin yaptığı en iyi 11’de yer verildi. Lequipe’in karmasında yer bulan diğer futbolcular şöyle: Livakovic, Modric, Gvardiol (Hırvatistan), Messi, Acuna, Fernandez (Arjantin), Mbappe (Fransa), Saka (İngiltere).





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Weghorst döndü, Ghezzal sahada

Kartal’da Antalya kampının ardından teknik heyetin oyunculara verdiği iki günlük izin sona erdi. Kupada Şanlıurfaspor’u konuk edecek siyah-beyazlı takım basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarına başladı. Isınma koşularıyla start alan idman, 5’e 2 ve pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmayla süren antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi. Özel iznini tamamlayarak İstanbul’a dönen Wout Weghorst da antrenmanda yer aldı. Ghezzal da saha çalışmalarına başladı.