Dünya Kupası'nda oyuncusu kalan tek takım olan Beşiktaş , Fas Milli Takımı'nda yarı final mücadelesi veren Romain Saiss'le bu gururu yaşarken bir yandan da oyuncusunun sağlık durumu ile ilgili endişeli bir bekleyiş içinde kalmıştı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı, Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın bulunduğu F Grubu'ndan 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puanla lider olarak çıktı. Daha sonra son 16 turunda karşılaştığı zorlu İspanya'yı penaltı atışlarında mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

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RONALDO'YU DEVİRDİLER

Çeyrek finaldeki rakibi ise Cristiano Ronaldo krizi yaşayan Portekiz oldu. Atlas aslanı zorlu rakibini 42. dakikada Youssef En Neysri'nin harika golüyle 1-0 devirerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İngiltere'yi geçen Fransa ile eşleşti. Romain Saiss Portekiz maçında sol baldırından sakatlık yaşadı ve 57. dakikada yerini Achraf Dari'ye bıraktı.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK ENDİŞE YAŞANDI

Bu gelişme sonrasında Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti büyük bir endişe yaşadı. Takımın as savunmacısı olan Romain Saiss'in sakatlığının boyutunu merak eden siyah beyazlı takım, daha sonra Fas Milli Takımı'ndan oyuncusunun durumu hakkında bilgi istedi.





RAPORLAR TALEP EDİLDİ

Sakatlığına rağmen ülkesini yalnız bırakmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcunun, son maçın ardından ağrılarının arttığı ve yırtığın orta dereceye geçmesinden endişe edildiği kaydedildi. Fransa'ya karşı da yarı finalde oynamak için kendini zorlayan Saiss'in raporları ise kulüp yetkilileri tarafından Fas Milli Takımı'ndan istendi. MR sonuçlarının raporlanmasıyla birlikte Beşiktaş'a da bilgilendirme yapılacak. Tecrübeli ismin sakatlığının bir üst dereceye yükselmesi durumunda 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalabileceği kaydedildi.

MÜJDELİ HABER GELDİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fas Milli Takımı oyuncusu Beşiktaşlı Romain Sais'den iyi haber geldi. Fas'ın Dünya Kupası'nda oynadığı Portekiz maçında sakatlanarak oyundan çıkan 32 yaşındaki savunmacı Beşiktaşlı yetkililerde bir görüşme gerçekleştirdi.

Sais, yetkililere ciddi bir sakatlığı olmadığını ve Süper Lig 'de maç kaçırmayacağını söyledi.

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