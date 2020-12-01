Romain Grosjean: Ölümün bana yaklaştığını gördüm

Pazar günü Bahreyn'de yapılan yarışın açılış turunda Grosjean, üçüncü virajın çıkışında bulunan bariyerlere 220 km hızla vurdu, kaza sonucunda 50G'lik bir kuvvet ortaya çıktı. Haas F1 aracı kaza sonrasında anında parçalara ayrıldı ve alev aldı, Grosjean'ın bariyerler arasında sıkışan aracından çıkması gerekti. Fransız pilot hızlı bir şekilde araçtan kurtuldu, kazadan ise sadece elinde yanıklar olarak ve kemikleri bile kırılmadan kurtuldu.

Grosjean en geç Çarşamba gününe kadar hastanede kalacak ve bu hafta sonu yapılacak Sakhir Grand Prix'sini kaçıracak, ancak Fransız pilot Abu Dhabi'de yapılacak olan sezon finalinde piste dönmeyi umuyor.

Kazadan beri yaptığı ilk röportajda konuşan Grosjean, elindeki bandajlar nedeniyle "Mickey Mouse'un ellerine" sahip olduğuna dair bir laka yaptı, ancak onun dışında gayet iyi hissettiğini ve hareket etmekte sorun yaşamadığını söyledi.

Grosjean, kaza sırasındaki düşüncelerini aklına getirdi ve kendisinin, kaza sonrasında araçtan çıktığı sürenin 28 saniyeden daha fazla sürdüğüne inandığını açıkladı.

TF1'a konuşan Grosjean şunları söyledi:

"Mucize kelimesinin var olduğundan veya kullanılabileceğinden emin değilim, ancak bana göre benim ölme zamanım daha gelmemişti. Kesinlikle 28 saniyeden daha uzun olduğunu hissettim. Vizörümün turuncu bir renk aldığını, aracın sol tarafında alevler olduğunu gördüm. Pek çok şeyi düşündüm, Niki Lauda'yı da, ve böyle bitmesini istemedim, şu anda değil. Formula 1 hikayemi bu şekilde tamamlayamazdım. Daha sonrasında kendime çocuklarım için dışarı çıkmam gerektiğini söyledim. Ellerimi alevlere koydum, bu yüzden şasinin yandığını kesinlikle hissettim. Dışarı çıktım ve birinin beni kıyafetimden çektiğini hissettim, o sırada dışarı çıktığımdan emindim.

Grosjean, beş yaşındaki oğlu Simon'un, babasının "sihirli güçleri" olduğuna inandığını ve kendisini koruyan "sihirli sevgi kalkanının" onu alevlerden koruduğunu söyledi.

"Bu, çocuklarımın söylediği çok güçlü sözler. En büyük oğlum Sacha yedi yaşında, o biraz daha mantıklı, olayı anlamaya çalışıyor."

"Küçük olan ise bir resim yaptı 'babamın ellerinde bulunan yaralar için' dedi."

"Ailem ve arkadaşlarım için çok endişelendim, tabii ki de çocuklarım benim onur ve enerjimin en önemli kaynakları, benden fazla bana güç veriyorlar."

"Sanırım biraz psikolojik destek almam gerekecek, çünkü gerçekten ölümün bana doğru geldiğini gördüm."

"Hollywood'da bile bu tür görüntülere sahip değiliz. Bu, kesinlikle hayatımda gördüğüm en büyük kazaydı. Aracın alev alması, patlaması ve bataryanın da alev alması, bu da kazanın körüklenmesinin en büyük nedenlerinden biri."