Romain Bardet: Pazar günü her şey değişebilir

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

77. Paris Nice turunda 5. gün geride kalırken, yarışın ev sahibi ekiplerinden AG2R La Mondiale'de keyifler yerinde. Takımlar klasmanında 3. sırada yer alan Fransız ekibi, genel klasmanın ilk 20'sine ise 3 sporcusunu sokmayı başardı.

5. etabın ardından takımının son durumuyla ilgili konuşan genel klasman 10'uncusu Romain Bardet, "Bugün mutlu olmamak için hiçbir neden yok. Bu yıl ilk kez zamana karşı koştum ve bence oldukça düzgündü. Acı konusunda bir hayli ilerleme katettim. Analizini yapmak zor ama ihtiyaç duyduğum kadar gittiğimi düşünüyorum. Öğleden sonra şartlar değişti ve bence yolun ilk bölümünde daha yavaştık ama önceki arkadaşlarım formlarının en üst seviyesindeydi. Ciddi bir hata yapmadım ve sonuçtan tatmin olmak için birçok nedenim var. Cumartesi, müthiş bir etap olacak ancak mucize de beklememek gerekir. Buna rağmen pazar günü her şey değişebilir." diyerek sonuçların halen kesinleşmediğinin altını çizdi.