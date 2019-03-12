Romain Bardet: Bisiklet hayatımdaki en zor 3 günden biriydi

Batuhan Özdemir/fanatik.com.tr

77. Paris Nice Turu'nun, Les Bréviaires - Bellegarde etabında elde ettiği 24'üncülükle, genel klasmanda 36 sıra birden atlayarak 9'unculuğa yükselen AG2R La Mondiale sporcusu Romain Bardet, hayatının en zor günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Etap sonrası açıklamalarda bulunan Fransız bisikletçi, "Takım için güzel bir gündü, öte yandan bisiklet hayatımdanki en zor 3 günden de biriydi. Son 3 km'de Jungels'in geride kaldığını görünce, kendi kendime "Eğer o da giderse, ben neden burada kalayım ki" dedim. Bazen, sadece birkaç yerde yaptığınız yanlış fren, tüm farkı yaratan etken olabilir. Ama Oliver Naesen veya Stijn Vanderbegh gibi kendi başına klasikler kazanmış adamlar sizinle beraberse, işler daha kolay hale gelir. Bugün onlara çok şey borçluyum" ifadelerini kullanarak takım arkadaşlarının hakkını da teslim etti.

28 yaşındaki Bardet'in kariyerinde, 3 Tour de France etap galibiyeti bulunuyor.