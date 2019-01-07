Geçen sezondan bu yana sık sık performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan ve zaman zaman Beşiktaş taraftarlarının ıslıklı protestosuna maruz kalan Oğuzhan Özyakup için flaş iddia...

İtalya basınından Il Messaggero’nun haberine göre, milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, 26 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldı.

Haberde, ‘Transfer sihirbazı’ lakaplı Sportif Direktör Monchi’nin uzun süredir takip ettiği Oğuzhan için Çizme devinin tam 10 milyon Euro’yu (60.8 milyon TL) gözden çıkardığı belirtildi.

En büyük avantajı...

Hollanda'da doğan ve gençlik yıllarında Arsenal’de forma giyen tecrübeli oyuncunun, Avrupa pasaportunun olmasının büyük bir avantaj olduğu kaydedilirken en kısa zamanda Başkent ekibinin, Beşiktaş’ın kapısını çalacağı ileri sürüldü.

Olası bir teklifte Beşiktaş yönetiminin, bu öneriye olumlu yanıt vermesi bekleniyor.