Roma'dan Maurizio Sarri hamlesi

Bu sezon Chelsea ile İngiltere Premier Lig'te beklentilerin altında kalan ve eleştirilerin odak noktası olan Maurizio Sarri için Roma devreye girdi.

21 Şubat 2019, Perşembe 20:41 Son Güncelleme:
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Roma'dan Maurizio Sarri hamlesi

İtalya Serie A'da gösterdiği performansla eleştirilen, temsilcimiz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile sezon sonu yolların ayrılması bekleniyor. İtalyan ekibi gelecek sezon için Chelsea ile zor günler geçiren Maurizio Sarri'yi lsitenin başına aldı. Roma, Sarri'nin menajerleriyle iletişime geçti ve tecrübeli hocanın kendileriyle ilgilenip ilgilenmediği ile ilgili bilgi aldı.

Geride bıraktığımız haftalarda Chelsea Premier Lig'te Manchester City'e 6-0 mağlup olurken, FA Cup'ta da Manchester United'a 2-0 kaybederek kupadan elendi. Topun ağzında olan Sarri ile Chelsea'nin yolları her an ayrılabilir.

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