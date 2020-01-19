Emre Taşdemir ve Taylan Antalyalı'yı Galatasaray'a getiren menajer Mehmet Ali Çalışkan'ın oyuncusu olan Mert Çetin'e Roma'dan vize çıkmadı.

İtalyan devi, Galatasaray'ın genç oyuncu için yaptığı kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi ve "Mert için 10 milyon Euro bonservis talip ediyoruz'' dedi.

Sarı-kırmızılı kulübe zorluk çıkaran Roma, bir başka İtalyan ekibi Verona'dan Mert için gelen kiralama teklifini ise değerlendirmeye aldı.

Kaynak: Sabah