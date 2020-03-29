Roma’dan en özel hizmet!

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, daha önce koronavirüs salgını nedeniyle yardım kalpanyası başlatmış ve 534 bin Euro’luk bağışta bulunduğunu açıklamıştı. Bu harekete Sarı-Kırmızılı ekibin taraftarları büyük bir destek vermişti. Futbolseverler, bu kez kulüpten kombine biletine sahip olan taraftarlar için harekete geçti.

Yaşlı taraftarlara büyük jest

Virüs nedeniyle risk kategorisinde yer alan yaşlı taraftarlara büyük bir jest yapıldı. Taraftarlar, en yaşlı sezonluk kombine sahiplerinin evlerine erzak yardımı yaptı. Romalılar’ın yaptığı bu hareket, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.



