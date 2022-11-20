Dünya Kupası öncesi verdiği röportajlar nedeniyle Manchester United'da istenmeyen adam ilan edilen Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.





Manchester United bir yandan Portekizli yıldızın sözleşmesini feshetmenin yollarını ararken, bir yandan da Avrupa basınında her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

INTER MIAMI VE RONALDO

İngiliz The Sun, geçtiğimiz günlerde Manchester United'da Ronaldo'dan önce yedi numarayı giyen ve kulübün efsane isimlerinden biri olarak gösterilen David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami ile ilgili bir iddia ortaya atmıştı.





Habere göre, Inter Miami'nin Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes ile transfer için görüşmelere başladığı ifade edilmişti. Bir diğer iddiya göre ise, Los Angeles FC de Ronaldo'nun durumunu yakından takip ediyor.





AVRUPA KULÜPLERİ DE DEVREDE

38 yaşındaki oyuncuyu Avrupa'dan da takip eden kulüpler var. Bayern Münih daha önce tecrübeli yıldız ile görüşmüş ancak transfer sonuçlanmamıştı.

Ronaldo'nun ismi İngiltere'den Newcatle United, İtalya'dan Napoli ve Roma ile anılıyor. Özellikle Roma'nın teknik direktörlüğünü Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho'nun yapıyor olması Ronaldo'nun buraya daha fazla yakıştırılmasına sebep oluyor.





ROMA'DAN RONALDO AÇIKLAMASI

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Düşünen Futbol Zirvesi'ne Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto da katıldı.

Pinto, basın mensuplarından gelen transfer iddiaları ile ilgili sorulara, "İtalya'da beni rahatsız eden şeylerden biri de sürekli transfer piyasasından bahsediyor olmamız. Her gün bunu konuşuyoruz" şeklinde yanıt verdi.

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RONALDO SÖZLERİ

Tiago Pinto, Ronaldo'nun Roma'ya transfer olacağı yönünde çıkan haberler hakkında ise, "Gerçek şu ki, Cristiano hiçbir zaman bizim için bir olasılık olmadı. Bu söylentilerin hiçbir zaman temeli olmadı.

Ronaldo'yu bize yakıştırmaları belki normal, çünkü Mourinho ve o Portekizli, ancak tekrar ediyorum, hiçbir zaman Ronaldo ile ilgili bir düşüncemiz olmadı" ifadelerini kullandı.





RONALDO BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Manchester United formasıyla ligde 10, Avrupa Ligi'nde ise altı maçta görev yapan Cristiano Ronaldo, ligde bir, Avrupa Ligi'nde ise iki kez gol sevinci yaşadı.

38 yaşındaki oyuncu Avrupa Ligi'nde iki de asist yapma başarısı gösterdi. Portekizli oyuncu Katar'daki Dünya Kupası'nda ülkesinin en büyük silahlarından biri olacak.

Portekiz, H Grubu'nda Uruguay, Güney Kore ve Gana ile mücadele edecek.