İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yaz transfer döneminde bir kaleci takviyesi yapmayı planlıyor. Calciomercato'nun haberine göre ise Roma, Udinese'den Juan Musso ile ilgileniyor.

Udinese ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Musso ile İtalya Serie A'nın başka önemli takımları Inter ve Milan da ilgileniyor.

Roma'nın Udinese'ye ilk teklifini sunmaya hazırlandığı ve bunun 20 milyon Euro düzeyinde olacağı belirtilirken Udinese'nin, 26 yaşındaki Arjantinli kaleci için 30 milyon Euro düzeyinde bir bonservis istediği aktarılıyor.