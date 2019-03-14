Roma'nın 19 Ocak'ta Torino'yu kendi sahasında 3-2 mağlup ettiği mücadelenin 5'inci dakikasında sakatlanan Cengiz Ünder, o gün bugündür takımdaki yerini alamıyordu. Sol adalesindeki problem nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan milli futbolcunun bu hafta oynanacak SPAL karşılaşmasında da yer alamayacağı açıklandı.

Cumartesi günü oynanacak maç öncesinde kameraların karşısına geçen Roma'nın yeni direktörü Claudio Ranieri, "Cengiz'in tedavisine milli arada da devam edilecek. Daha sonrasında takımdaki yerini almasını umuyorum." ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki futbolcunun bu açıklamalar sonrası en erken 31 Mart'ta oynanacak Napoli maçıyla sahalara dönmesi bekleniyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler