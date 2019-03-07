Roma'da Di Francesco dönemi sona erdi

Cengiz Ünder'in takımı Roma'da teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildiği açıklandı.

07 Mart 2019, Perşembe 20:27 Son Güncelleme:
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Roma'da Di Francesco dönemi sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Porto'ya elenen ve Serie A'da lider Juventus'un 23 puan gerisinde kalan Roma'da fatura Eusebio Di Francesco'ya kesildi.

Yönetim, ligde ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından İtalyan hocanın görevine son verildiğini açıkladı.

İtalyan Kulübü, resmi hesabından ayrılığı şu şekilde duyurdu: 

"Kulübümüz, Roma'da geçirdiği süre zarfında yaptığı işler için kendisine teşekkür eder ve gelecekte başarılarının devamını diler."

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