Roma’da Cengiz’e 4 ay maaş yok

İtalya’da temsilcimiz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, tıpkı diğer Avrupa kulüpleri gibi virüs sebebiyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşıyordu. Roma’nın direktörü Guido Fienga, tüm oyuncular ve teknik ekibin yaşanan zorlukların farkında olduğunu belirterek, bu süreçte 4 ay boyunca maaş ödemesi yapılmaması konusunda kendileriyle anlaşmaya vardıklarını belirtti.