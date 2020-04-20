Roma’da Cengiz’e 4 ay maaş yok
Serie A'da temsilcimiz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma takımında tüm oyuncular ile teknik ekibin yaşanan zorlukların farkında olduğu ve bu süreçte 4 ay boyunca maaş ödemesi yapılmaması konusunda kulüpleriyle anlaşmaya vardıkları belirtildi.
İtalya’da temsilcimiz Cengiz Ünder’in formasını giydiği Roma, tıpkı diğer Avrupa kulüpleri gibi virüs sebebiyle ekonomik anlamda sıkıntılı günler yaşıyordu. Roma’nın direktörü Guido Fienga, tüm oyuncular ve teknik ekibin yaşanan zorlukların farkında olduğunu belirterek, bu süreçte 4 ay boyunca maaş ödemesi yapılmaması konusunda kendileriyle anlaşmaya vardıklarını belirtti.