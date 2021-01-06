1. Lig'e İstanbulspor forması giydiği dönemde 2018-19 sezonunun yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in yolunu tutan Mehmet Zeki Çelik, kısa sürede performansı ile fark yarattı. 23 yaşındaki sağ bek, 3 yıl içerisinde gösterdiği performans ile sağ bekin vazgeçilmez ismi oldu. Birçok talibi bulunan milli futbolcuya son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Roma talip oldu. Çizme basınından Sky İtalia'nın haberine göre, Başkent temsilcisi Zeki için devreye girdi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncuya önerilen bonservis bedelinin ise 15 milyon Euro olduğu öğrenildi.

Yılın 11'indeydi

Bu doğrultuda iki kulüp arasında sıkı bir pazarlık başlarken, Lille'in bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi. Ancak bu devre arasında olmasa bile Roma'nın, gelecek yaz transfer döneminde Kırmızı-Beyazlı ekibin kapısını daha yüksek bir rakam ile çalalacağı bildirildi. Bu arada Zeki Çelik, Fransızlar'ın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe tarafından yılın ilk 11'inde yer almıştı.



