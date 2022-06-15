UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan İtalyan ekibi Roma, Nemanja Matic transferinin ardından Milli futbolcu Zeki Çelik ile kadrosunu güçlendirecek.

Pedro Almeida'nın haberine göre Roma, 7 milyon Euro'ya Lille forması giyen Zeki Çelik'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun İtalyan kulübü ile anlaşmaya vardığı ve 2027 yılına kadar geçerli olacak olan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Evraklar hazır

Transferin evraklarının hazır olduğu aktarılanlar arasında yer alırken, Zeki Çelik'in kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

2018 yılından bu yana Fransız ekibinin formasını giyen 25 yaşındaki Zeki Çelik'in 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Milli sağ bek geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giyerken 3 gol ve 3 asist yapma başarısı da göstermişti.



