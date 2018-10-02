Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-0 yenilen Roma bu maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Plzen ise ilk maçında CSKA Moskova ile kendi sahasında 2-2 berabere kalmıştı.

Roma - Viktoria Plzen maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Olimpico'da bu akşam saat 22:00'de başlayacak mücadelenin beIN SPORTS'tan yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş için resmi açıklama yapıldığında maçın kanalı güncellenecek. Ayrıca detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray