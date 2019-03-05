Roma Sportif Direktörü Monchi’nin gelecek yaz takımda görmek istediği oyuncular arasında Vida’nın da olduğu ifade edildi. Hırvat savunma oyuncusunun maliyetini 10-12 milyon avro civarında olduğu yazıldı.

Q7’DEN YALANLAMA

Quaresma “Şenol Güneş’i şikayet etti” haberlerini yalanladı. Portekizli yıldızın açıklamasında “Şenol Güneş’e hem insan olarak hem de teknik direktör olarak çok saygı duyuyorum. Haber yapmak veya satmak için söylemediğim şeylerin yazılmasını kabul edemem” ifadeleri yer aldı. (Türkiye Gazetesi)