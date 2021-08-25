Abdullah Avcı yönetiminde yeni transferleriyle Süper Lig 'de 2'de 2 yapan Trabzonspor UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımına konuk olacak. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz rakibini 2 farklı skorla yenerek turu geçen taraf olmak istiyor. Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.

Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.

Avrupa kupalarında 139. maç

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.

Trabzonspor'un Roma kadrosu

Trabzonspor’un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan’ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.







