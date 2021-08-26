Roma - Trabzonspor maçı Canlı

Abdullah Avcı yönetiminde yeni transferleriyle Süper Lig 'de 2'de 2 yapan Trabzonspor , UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında İtalya'nın Roma takımına konuk oluyor. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz rakibini iki farklı skorla yenerek turu geçen taraf olmak istiyor. Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile dün transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.

Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. A Spor'dan canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Roma - Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu!

Roma: Patricio, Karsdrop, Ibanez, Mancini, Susperreguy, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo, Tammy Abraham

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

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MAÇ BAŞLADI

6.dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Cornelius sol ayağıyla vurdu top farklı biçimde auta gitti

11.dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşu kaleye yöneldi ama auta gitti

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 19.dakikada oyunda Cornelius çıktı yerine Djaniny girdi

GOL! 20.dakikada Roma, Cristante ile 1-0 öne geçti. İtalyan oyuncu ceza sahası dışından sert vurdu şutu köşeden filelere gitti

24.dakikada Tammy Abraham pasını verdi Pellegrini bekletmeden vurdu şutu kaleci Uğurcan'da kaldı

35.dakikada Mkhitaryan ceza sahası dışından vurdu şutu dışarı gitti

SARI KART! 40.dakikada Siopis hakemden sarı kart gördü

İlk yarıyı Jose Mourinho yönetimindeki Roma 1-0 üstün bitirdi





İkinci yarı başladı. Devre arasında oyundan Gervinho çıktı yerine Abdülkadir Ömür girdi

SON ANDA! 48.dakikada köşe vuruşundan gelen topa Vitor Hugo kafayı vurdu kaleci Patricio son anda topu çıkardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 53.dakikada Tammy Abraham sağ kanattan gelen topa iyi yükseldi kafa şutu direkten döndü

57.dakikada Djaniny'nin şutu savunmadan döndü

YİNE PATRICIO! 62.dakikada savunmadan seken topa Marek Hamsik nefis vurdu kaleci Rui Patricio yine çıkardı

























İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçmenin mücadelesini veriyor. Bordo-mavililerde, sakatlığı devam eden Dorukhan Toköz ile yeni transfer edilen Stefano Denswil forma giyemeyecek.

Avrupa kupalarında 139. maç

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi'nde de 3 maç oynadı.

Trabzonspor'un Roma kadrosu

Trabzonspor’un Roma maçı kafilesinde Uğurcan, Erce, Muhammet Taha, Serkan, Peres, Edgar, Hüseyin, Ahmetcan, Hugo, Trondsen, İsmail, Berat, Abdulkadir Parmak, Siopis, Hamsik, Yunus, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Koita ve Cornelius olmak üzere toplam 24 oyuncu yer aldı. Tedavisi devam eden Dorukhan’ın yanı sıra yeni transfer Denswil kafilede yer almadı.







