Roma taraftarı öfkeli, protesto yolda

Cengiz Ünder’in takımı Roma’da ortalık karıştı… İtalyan ekibinin üst üste aldığı kötü sonuçların ardından taraftarlar takımlarının performansına büyük tepki gösterdi. Serie A’da üç haftadır kazanamayan Roma’nın son olarak da Şampiyonlar Ligi’nde Viktoria Plzen’e yenilmesi bardağı taşırdı.

Genoa maçı son şans olacak

Corriere dello Sport gazetesinin dün attığı ‘Bu kadar yeter’ başlığının sarı-kırmızılı taraftarların duygularına tercüman olduğu yorumları yapıldı. Takımın dünkü idmanı iptal edilirken futbolculara 48 saatlik dinlenme süresi verildi. Teknik direktör Di Francesco’nun üzerine eleştiri okları çevrilirken, Pazar günü ligde Cesare Prandelli’nin başına geçtiği Genoa ile oynayacakları maçta da olumsuz bir sonuçla karşılaşmaları durumunda, ciddi kararlar alınabileceği belirtildi.

Pazar günü protesto var

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmada, ev sahibi ekibin taraftarlarının takıma karşı tepkilerini göstermeleri bekleniyor. Genoa maçında protesto gösterileri olacağı ve Roma taraftarının bu yolla memnuniyetsizliğini ortaya koyacağına dikkat çekiliyor.

Bir gece tesislerde uyudular

Plzen deplasmanından döndükleri gece futbolcuların tesislerde uyuduğu, ardından ancak dün evlerine gidebildikleri bilgisi paylaşıldı. Çek ekibinin karşısında takımının tek golünü atan Cengiz Ünder’e ise Çizme’de övgüler devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcunun bu maçta takımı adına tek olumlu hareketi yaptığı yorumları yapıldı. (Skorer)