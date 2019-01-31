Roma Skrtel transferini bitiremedi
İtalya Serie A ekibi Roma’nın savunma takviyesi yapmada ısrarını son ana kadar sürdürdü. Beşiktaş’tan Vida ile anlaşma sağlayamayan Roma, Fenerbahçeli Skrtel’a gözünü dikmişti. Ancak İtalyan ekibi transferi sonuçlandıramadı.
Calciomercato’nun haberine göre, Vida ile anlaşamayan Roma, Fenerbahçe’den Skrtel’ı transfer etmek istedi.
Habere göre, Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, transferin son saatlerinde Fenerbahçe’ye Slovak stoper için bir teklif götürdü. Ancak transfer sonuçlanmadı ve tecrübeli stoper Fenerbahçe'de kaldı.
Skrtel’ın adı devre arası transferinde Barcelona ve Juventus ile anılmıştı.
Öte yandan, 34 yaşındaki deneyimli savunmacıya Çin ve Amerika Ligi’nden de gelen teklifler olduğu iddia edilmişti. (Ajansspor)
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