Ligde son 6 maçın 4'ünü kaybeden Roma, Spezia karşısında kazanarak rahat bir nefes aldı.

Ev sahibi takım 6. dakikada kornerden gelişen pozisyonda stoper Chris Smailling'in kafa golü ile öne geçerken, yine bir diğer kornerde bu sefer Roger'ın 56'daki kafa golü skoru belirledi: 2-0

Roma'da oyuna 64. dakikada dahil olan Felix Ohene Afena-Gyan, 70 ve 90. dakikalarda gördüğü iki sarı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla ligde 17 haftada aldığı 9 galibiyet 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile puanını 28 çıkartan Roma, haftayı 6. sırada tamamladı.Ligde 11. mağlubiyetini alan Spezia ise 12 puanda kaldı.