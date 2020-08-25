Roma geçen sezonu Chelsea'de tamamlayan İspanyol oyuncu Pedro ile 3 yıllığına anlaştığını resmen açıkladı. Barcelona'dan 2015-16 sezonu başında Chelsea'ye giden 33 yaşındaki İspanyol oyuncu Pedro, Londra ekibinde bir Premier Lig, bir FA Cup ve bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pedro, "Roma’da olmaktan dolayı mutluyum. Bu yeni macera ve gelecek sezondaki hedeflerimiz için mücadele etmeye heyecan duyuyorum. Ben karşılamaya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Onları mutlu etmeyi umuyorum." dedi. Roma Üst Yöneticisi Guido Fienga da Pedro gibi bir oyuncuya sahip olmalarının kendileri için ayrıcalık olduğunu belirtti.

Barcelona altyapısında yetişen ve bu kulüple 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de kazanan Pedro, son 5 sezondur Chelsea’da forma giyiyordu. Pedro’nun İspanya Milli Takımı ile 2010 Dünya Şampiyonluğu, 2012 Avrupa Şampiyonluğu da bulunuyor.







