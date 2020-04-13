İtalya Serie A ekiplerinden Roma, corona virüs salgınının futbolda da yarattığı ekonomik krizin de etkisiyle takımın maaş yükünü azaltmak istiyor.

Corriere dello Sport'a göre bu anlamda öne çıkan isimlerin başında Arjantinli Javier Pastore geliyor.

2018'de yüzlerce Roma taraftarınca büyük bir coşkuyla karşılanan Pastore, sakatlıkların da etkisiyle bir türlü istenen katkıyı veremedi. Yıllık brüt 8 milyon Euro düzeyinde bir maaş alan Arjantinli oyuncunun 2023 yılına kadar da kontratı bulunuyor ve oyuncuyu ellerinden çıkarmaları çok kolay gözükmüyor.

Roma'nın kadrodan göndermek istediği bir diğer isimse bu sezonun ilk yarısında kiralık olarak Galatasaray forması giyen Steven Nzonzi geliyor. İtalyan ekibi, şimdilerde kiralık olarak Rennes kadrosunda bulunan Fransız oyuncu ile yola devam etmek istemiyor.

Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan fakat sonrasında kiralık olarak Granada'ya transfer olan Maxime Gonalons, Karsdorp ve yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden kaleci Olsen de yeni sezonda Roma'nın kadrosunda düşünülmüyorlar.



