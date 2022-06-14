UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Roma, Manchester United ile sözleşmesi sona eren ve ismi Galatasaray ile de anılan Nemanja Matic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan duyuruda 33 yaşındaki Sırp futbolcunun Manchester United'da geçirdiği 5 sezonun ardından Roma'ya katıldığı ve 30 Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Matic yeni kulübünde 21 numaralı formayı giyecek.

Transferin ardından açıklamalarda bulunan Matic, "Bu kulübe katıldığım için mutlu ve gururluyum ve sezona yeni takım arkadaşlarımla başlamak için sabırsızlanıyorum. Roma harika bir kulüp, harika taraftarları ve herkesin tanıdığı Mourinho var. Buraya gelmeyi seçmek kolaydı. Umarım hep birlikte önemli bir şeyler başarabiliriz" dedi.

Mourinho ile yeniden buluştu

Roma teknik direktörü Jose Mourinho ile daha önce Manchester United ve Chelsea'de de birlikte çalışan Matic, Roma'da yeniden biraraya gelecekler.

Geride bıraktığımız sezon İngiliz ekibi ile 32 maçta forma giyen Matic 4 kez de asist yapmayı başarmıştı.



