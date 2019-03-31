Roma-Napoli maç sonucu: 1-4

Serie A'da haftanın merakla beklenen mücadelesinde Roma ile Napoli karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan 29. hafta maçından galibiyetle ayrılan tarafsa 4-1'lik skorla konuk ekip Napoli oldu.

Karşılaşmanın henüz 2'nci dakikasında Arkadiusz Milik'in golüyle 1-0 öne geçen misafir ekip, devre arasına bu skorla önde girmeye hazırlanırken duraklama dakikalarında Patrik Schick'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Diego Perotti takımına beraberliği getirdi.

İkinci devrede sahanın tek hakimi olan Napoli, 50'de Dries Mertens, 55'te Simone Verdi ve 81'de Amin Younes'in ayağından bulduğu gollerle zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldı ve puanını 63'e çıkardı.

Aldığı bu yenilgiyle 47 puanda kalan Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 82'nci dakikada Perotti'nin yerine oyuna girse de kalan sınırlı sürede pek bir varlık gösteremedi.