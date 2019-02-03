Bir tarafta Eusebio Di Francesco'nun çalıştırdığı Roma diğer tarafta Gattuso'lu Milan. Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle forma giymeyeceği maçta Roma dev maçta Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ı konuk edecek. Son dört maçında 10 puan toplayan Roma bir puan üstündeki rakibini geçmek için kazanmak istiyor. Son dört maçında iki galibiyet ve iki beraberlik alan Milan da deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Roma - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Olimpico'da oynanacak mücadele saat 22:30'da başlayacak ve mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Roma - Milan muhtemel 11'ler...

Roma: Olsen, Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Florenzi, Zoniaola, Shaarawy, Dzeko

Milan: Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Paqueta, Bakayoko, Kessie, Suso, Hakan Çalhanoğlu, Piatek

Roma'da Cengiz Ünder, Perotti ve Juan Jesus sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca Cristante ve Nzonzi kırmızı kart cezası nedeniyle oynamayacak.

Konuk ekipte Zapata, Caldara, Biglia, Bonaventura ve Reina'nın sakatlıkları bulunuyor.