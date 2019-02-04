Roma-Milan maç sonucu: 1-1

İtalya Serie A'nın 22. haftasında iki dev kulüp karşı karşıya geldi. Roma'nın sahasında Milan'ı ağırladığı karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in sakatlığı sebebiyle forma giymediği karşılaşmada, konuk ekip Milan 26. dakikada Krzysztof Piatek'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.

İlk yarı bu golle 1-0 Milan üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının hemen başında Roma, 46'da Nicolo Zaniolo'nun golüyle skoru 1-1'e getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda her iki takımda skoru değiştirmeyi başaramadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Roma puanını 35'e, Milan ise 36'ya yükseltti.